Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Корвет "Гремящий" для ВМФ РФ спустят на воду в июне

Армия и ОПК
6 июня, 12:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июня. /ТАСС

Корвет оснащен комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства, сказал представитель флота Игорь Дыгало

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" проекта 20385 для Военно-морского флота РФ будет спущен на воду в Санкт-Петербурге в июне. Об этом во вторник сообщил представитель флота Игорь Дыгало.

Смотрите также

Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки

"В конце июня 2017 года на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге будет спущен на воду новый корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства", - сказал он.

Дыгало рассказал, что в 2016 году на корвет были установлены двигатели, произведенные Коломенским заводом в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ в рамках реализации программы импортозамещения в военном надводном кораблестроении.

Многоцелевые корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

На вооружении данные корабли имеют артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы, а также современные радиолокационные средства. Также на палубе корвета может базироваться вертолет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
3
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
4
Совет Европы не получил пока уведомления РФ о сокращении ее взноса
5
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
6
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
7
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
Темы дня
Загрузка...
Реклама