Корвет "Гремящий" для ВМФ РФ спустят на воду в июне

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МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" проекта 20385 для Военно-морского флота РФ будет спущен на воду в Санкт-Петербурге в июне. Об этом во вторник сообщил представитель флота Игорь Дыгало.
"В конце июня 2017 года на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге будет спущен на воду новый корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства", - сказал он.
Дыгало рассказал, что в 2016 году на корвет были установлены двигатели, произведенные Коломенским заводом в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ в рамках реализации программы импортозамещения в военном надводном кораблестроении.
Многоцелевые корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.
На вооружении данные корабли имеют артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы, а также современные радиолокационные средства. Также на палубе корвета может базироваться вертолет.