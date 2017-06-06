Корвет "Гремящий" для ВМФ РФ спустят на воду в июне

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" проекта 20385 для Военно-морского флота РФ будет спущен на воду в Санкт-Петербурге в июне. Об этом во вторник сообщил представитель флота Игорь Дыгало.

"В конце июня 2017 года на предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербурге будет спущен на воду новый корвет проекта 20385 "Гремящий", оснащенный комплексом высокоточного оружия и двигателями российского производства", - сказал он.

Дыгало рассказал, что в 2016 году на корвет были установлены двигатели, произведенные Коломенским заводом в соответствии с техническими требованиями Главного командования ВМФ в рамках реализации программы импортозамещения в военном надводном кораблестроении.

Многоцелевые корветы проекта 20385 предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне.

На вооружении данные корабли имеют артиллерийский, ракетный и противолодочный комплексы, а также современные радиолокационные средства. Также на палубе корвета может базироваться вертолет.