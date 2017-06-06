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Шойгу проверил на "Красмаше" ход реконструкции производства по выпуску ракетных комплексов

Армия и ОПК
6 июня, 13:13 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 6, июня. /ТАСС

Как сообщил гендиректор предприятия, завершить модернизацию производственных мощностей завода планируется в 2020 году

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КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу во вторник проверил на Красноярском машиностроительном заводе ("Красмаш") ход реконструкции и технического перевооружения специального производства в интересах выпуска перспективных ракетных комплексов.

Гендиректор предприятия Владимир Колмыков доложил министру, что в 2014 году завод вышел на масштабную реконструкцию, что позволит "Красмашу" участвовать в освоении перспективной продукции военного назначения, изготовлении образцов новой боевой техники. Завершить модернизацию производственных мощностей завода планируется в 2020 году.

По данным "Красмаша", в текущем году предприятие планирует изготовить очередную партию межконтинентальных баллистических ракет "Синева", которые стоят на вооружении атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения проекта 667БДРМ.

Вопросы реконструкции "Красмаша" регулярно обсуждаются на совещаниях в Минобороны РФ, военным ведомством осуществляется ежесуточный контроль производственного процесса. Предприятие нарастило темпы производства продукции и вошло в график по выполнению заданий гособоронзаказа.

Шойгу в рамках рабочей поездки в Красноярский край проверяет реализацию государственного оборонного заказа предприятиями региона.

В 2017 году завод "Красмаш" отмечает 85 лет со дня основания.

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