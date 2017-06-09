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На Дальнем Востоке будут строить тральщики нового поколения для ВМФ РФ

Армия и ОПК
9 июня, 0:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Российский флот планирует в обозримой перспективе получить 40 тральщиков проекта 12700

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Корабли противоминной обороны нового поколения для ВМФ России будут строиться не только в Санкт-Петербурге, но и на Дальнем Востоке. Об этом сообщил журналистам заместитель главкома ВМФ Виктор Бурсук.

По его словам, российский флот планирует в обозримой перспективе получить 40 тральщиков проекта 12700.

"ВМФ рассчитывает, что с 2018 года Средне-Невским судостроительным заводом будет строиться как минимум по два корабля проекта 12700 в год. Наряду с этим планируется развернуть строительство кораблей противоминной обороны проекта 12700 на предприятиях Дальнего Востока", - сказал Бурсук после рабочего совещания по вопросам надводного кораблестроения.

При этом, отметил он, тральщики, которые находятся в составе Военно-морского флота России, будут обслуживаться "с целью их технического потенциала на должном уровне". "Это касается базовых, рейдовых, морских тральщиков", - пояснил вице-адмирал.

Сейчас ВМФ России располагает одним тральщиком проекта 12700 - "Александр Обухов" вошел в состав флота в конце прошлого года. На разных этапах постройки находятся еще три корабля этого типа - "Георгий Курбатов", "Иван Антонов", "Владимир Емельянов".

Корабли проекта 12700 "Александрит" относятся к новому поколению тральщиков. Выполненный из стеклопластика корпус позволяет существенно снизить массу и продлить срок службы.

Представители этого типа могут бороться с минами с помощью тралов, телеуправляемых и автономных необитаемых подводных аппаратов, каждый корабль несет безэкипажный катер. Водоизмещение тральщика проекта 12700 составляет 890 т, при полном водоизмещении он способен развивать скорость 16,5 узла.

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