В Красноярске изобрели навигационный комплекс для флота, не имеющий аналогов в мире

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Не имеющий аналогов в мире навигационный комплекс для морских и речных судов, позволяющий обеспечить экипаж необходимой информацией о навигационной обстановке в районе плавания, состоянии судна и его систем, изобрели в Красноярске. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Красноярского регионального инновационно-технического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

"Навигационный комплекс позволит управлять судном в режиме автопилота, а также может быть использован в качестве центра управления беспилотными надводными аппаратами. Разработка не имеет аналогов в мире и позволит обеспечить экипаж корабля необходимой информацией о навигационной обстановке в районе плавания, состоянии судна и его систем", - сообщили в КРИТБИ.

Как пояснил ТАСС один из разработчиков комплекса Павел Догадов, он может устанавливаться как на речные, так и морские суда, в том числе плавающие в арктических широтах. "Уникальность этого аппарата в возможности интегрировать все системы управления судном в один комплекс - проектов с подобными свойствами нет в мире. Если вы зайдёте в рубку танкера, то увидите большое количество различного оборудования - установки занимают метров 20. Мы интегрировали все это в один компактный комплекс, состоящий из трех-пяти экранов", - сказал Догадов.

Он добавил, что современная индустрия судовой радиоэлектроники предлагает ряд разрозненных решений с потенциалом к интеграции, однако в основном это системы зарубежного производства. А то, что производится в настоящее время в России, зачастую представляет собой интеграционную сборку импортных компонентов.

По его словам, на внедрение навигационного комплекса в производство может потребоваться от полугода. Объем инвестиций оценивается в более чем 30 млн рублей. Догадов отметил, что красноярская разработка может претендовать на нишу в 20% на отечественном рынке навигационных систем. Заказчиками могут быть судовые компании, рыболовецкий флот, ведомственные структуры, владеющие судами, а также Министерство обороны.

Компания-разработчик комплекса входит в число резидентов КРИТБИ, занимающихся поддержкой и продвижением отечественных научных и инновационных разработок.