В России создан комплекс, обнаруживающий дронов и нарушителей с помощью ТВ и FM-сигналов

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс, предназначенный для скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей в зоне критически важных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Он (комплекс - прим. ТАСС) обеспечивает круговой обзор, позволяет обнаруживать цели, определять их координаты в радиусе до 100 км, осуществлять траекторное сопровождение целей и отображать информацию на мониторе оператора, а также принимать меры при несанкционированном вторжении", - говорится в сообщении.

Комплекс отслеживает сигналы, отражаемые движущимися объектами от ТВ и FM передающих центров, что позволяет применять его там, где затруднено использование классических радиолокационных систем. В частности, он обеспечивает возможность обнаружения дронов на предельно малых высотах в населенных пунктах. В составе объединенной "Росэлектроники" разработкой системы занимается НИИ "Вектор".

"На данный момент разработана опытная станция, которая доказала свою эффективность. Она имеет 15 антенн, одна из которых направлена на источник излучения, а остальные воспринимают отраженный сигнал от самолетов, судов, автомобилей и даже людей. К примеру, дальность обнаружения БПЛА - 10 км, автомобилей и людей - на расстоянии менее 20 км, кораблей - 80 км", - отметили в холдинге.

В состав комплекса входит антенная система, устройство приема и обработки сигналов, комплекс вычислительных средств со специальным программным обеспечением. Кроме того, он может оснащаться средствами видеоконтроля и другим дополнительным оборудованием для защиты объекта. Комплекс не оказывает вредного воздействия на людей и окружающую среду, имеет малое энергопотребление и низкую стоимость эксплуатации, а небольшие габариты позволяют выпускать мобильную версию комплекса.