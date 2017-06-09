Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В России создан комплекс, обнаруживающий дронов и нарушителей с помощью ТВ и FM-сигналов

Армия и ОПК
9 июня, 12:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июня. /ТАСС

Комплекс позволяет обнаруживать цели и определять их координаты в радиусе до 100 км

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Объединенный холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) создал комплекс, предназначенный для скрытого обнаружения движущихся воздушных, наземных и надводных целей в зоне критически важных объектов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

"Он (комплекс - прим. ТАСС) обеспечивает круговой обзор, позволяет обнаруживать цели, определять их координаты в радиусе до 100 км, осуществлять траекторное сопровождение целей и отображать информацию на мониторе оператора, а также принимать меры при несанкционированном вторжении", - говорится в сообщении.

Комплекс отслеживает сигналы, отражаемые движущимися объектами от ТВ и FM передающих центров, что позволяет применять его там, где затруднено использование классических радиолокационных систем. В частности, он обеспечивает возможность обнаружения дронов на предельно малых высотах в населенных пунктах. В составе объединенной "Росэлектроники" разработкой системы занимается НИИ "Вектор".

"На данный момент разработана опытная станция, которая доказала свою эффективность. Она имеет 15 антенн, одна из которых направлена на источник излучения, а остальные воспринимают отраженный сигнал от самолетов, судов, автомобилей и даже людей. К примеру, дальность обнаружения БПЛА - 10 км, автомобилей и людей - на расстоянии менее 20 км, кораблей - 80 км", - отметили в холдинге.

В состав комплекса входит антенная система, устройство приема и обработки сигналов, комплекс вычислительных средств со специальным программным обеспечением. Кроме того, он может оснащаться средствами видеоконтроля и другим дополнительным оборудованием для защиты объекта. Комплекс не оказывает вредного воздействия на людей и окружающую среду, имеет малое энергопотребление и низкую стоимость эксплуатации, а небольшие габариты позволяют выпускать мобильную версию комплекса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
Назарбаев: ШОС вступила в новый этап развития как "Шанхайская восьмерка"
3
Британские консерваторы лишились большинства в парламенте, но Мэй в отставку не собирается
4
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
5
Склады горят у площади Киевского вокзала в Москве
6
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
7
Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о бюджете на 2017 год
Темы дня
Загрузка...
Реклама