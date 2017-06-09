Шойгу: более 750 единиц нового вооружения и техники поставлены в войска за полгода

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МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Свыше 750 единиц нового вооружения и техники поставлены в российские войска за последние полгода, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"За последние полгода в войска поставлено свыше 750 единиц нового вооружения и военной техники, отремонтировано 380 единиц военной техники, проведено сервисное обслуживание порядка семи тысяч единиц", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ.
По его словам, с начала 2017 года доля современного вооружения и военной техники в воинских частях постоянной готовности составила 58%.
"Напомню, что нашими приоритетными задачами являются перевооружение группировок войск на западном и юго-западном стратегических направлениях и оснащение войск в Арктической зоне", - добавил глава военного ведомства.