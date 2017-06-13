На учениях "Славянское братство" впервые уничтожили "террористов" на реальном объекте

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 13 июня. /ТАСС/. Участники второго этапа активной фазы учений "Славянское братство - 2017" на белорусском полигоне Брестский во вторник впервые за трехлетний период проведения таких маневров отработали уничтожение условных террористов и освобождение захваченного ими реального объекта - гидроузла в районе Бреста. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ России генерал-лейтенант Николай Игнатов, присутствующий на учениях в качестве военного наблюдателя.

"На учениях "Славянское братство - 2017" ряд мероприятий был проведен впервые. Впервые была сформирована многонациональная батальонная тактическая группа (МБТГР), которая сегодня впервые отработала операцию по уничтожению террористических групп и освобождению захваченного ими реального объекта жизнеобеспечения - гидротехнического сооружения, подготовленного ими к разрушению", - отметил первый замкомандующего.

Он рассказал, что отработка контртеррористических мероприятий началась в 10:00 мск, когда 4-я ротная тактическая группа (общевойсковой резерв) из состава МБТГР приступила к операции по освобождению захваченного гидротехнического объекта, уничтожению террористов радикальной организации "Свободная Ония" в условном государстве (по легенде учений) и освобождению заложников. По решению командира роты была проведена разведка охраны и обороны объекта атаки. С юга и юго-запада захваченный гидроузел был блокирован десантно-штурмовым взводом на БТР-80 382-го десантно-штурмового батальона ВС Белоруссии, с северо-востока - парашютным взводом ВС Сербии и разведвзводом 382-го батальона. Атака объекта велась с нескольких направлений.

"Вертолет Ми-8 осуществил выброску водолазного подразделения с целью скрытного досмотра и разминирования заминированных террористами шлюзов и сооружений. Группа водолазов из состава подразделений трех стран с помощью тросов на безопасном расстоянии от объекта десантировалась на воду и скрытно вышла под водой к объекту. Штурмовые группы в составе подразделений трех стран начали выполнять задачу по овладению объектом атаки, - сообщил Игнатов. - Широко применяя ручные наступательные гранаты и подавляя огневые точки вокруг захваченного террористами гидроузла, они продвинулись к зданиям и, с ходу ликвидировав противника, охраняющего объект, и наружную охрану, ворвались в помещения, где уничтожили членов террористической группы. Все входы и выходы из объекта были взяты под под охрану".

По его словам, одновременно с целью отвлечения террористов на другие направления приступила к действиям группа огневой поддержки из состава десантно-штурмового взвода 382-го батальона, которая осуществила скрытное выдвижение по воде, развернулась в боевой порядок и огнем из БТР-80 уничтожила огневые точки противника. Друга штурмовая группа из состава этого же взвода выдвинулась по берегу и огнем из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 уничтожила укрепленные укрытия противника. Личный состав стремительным броском вышел к захваченному объекту, одновременно водолазы, уничтожив охранение противника, провели скрытный осмотр шлюзовых сооружений и их разминирование. Подавив пулеметные точки террористов, они подготовили тем самым безопасную площадку для десантирования посадочным способом разведывательных взводов 382-го десантно-штурмового батальона Сил специальных операций Белоруссии и батальона 234 десантно-штурмового полка Псковской дивизии.

Во второй половине дня многонациональной батальонной тактической группе предстоит отработать поиск базового лагеря террористического формирования и отражение попыток его прорыва в город.

Наблюдатели на учениях

Более 20 стран мира, в том числе Сирия, направили своих представителей для наблюдения за активной фазой учений "Славянское братство - 2017". Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя учений по практическим действиям с белорусской стороны полковник Виктор Гулевич.

"По приглашению белорусской стороны в район учений прибыла группа военных атташе из 22 стран мира, в том числе Великобритании, Китая, Вьетнама, РФ, Сирии. 13 июня военным атташе был продемонстрирован один из эпизодов маневров по прорыву мелких групп террористов в город и освобождению заложников из числа местного населения, захваченных террористами в ходе налета на один из гидроузлов Днепро-Бугского водного канала, расположенных в черте города Брест", - сказал Гулевич.

От России на учениях в качестве военного наблюдателя присутствует начальник штаба - первый заместитель командующего Воздушно-десантными войсками генерал-лейтенант Николай Игнатов.

Учения "Славянское братство - 2017" начались на белорусском полигоне Брестский 6 июня. Их первая фаза - формирование и слаживание многонациональной батальонной тактической группы - проходила с 6 по 11 июня. Вторая (активная) фаза маневров - выполнение контртеррористических задач в составе многонациональной группы - началась 12-го и продлится до 14 июня. В учениях участвуют более 1 тыс. военных РФ, Белоруссии и Сербии и свыше 150 единиц российской и белорусской техники.