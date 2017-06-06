На полигоне Брестский открылись антитеррористические учения "Славянское братство"

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 6 июня. /ТАСС/. Торжественное открытие совместных антитеррористических учений "Славянское братство - 2017" состоялось сегодня на белорусском полигоне Брестский. Представителей Вооруженных сил России, Белоруссии и Сербии поздравил руководитель маневров, командующий Сил специальных операций Белоруссии генерал-майор Вадим Денисенко.

Заместитель руководителя учений с российской стороны полковник Алексей Сгибнев отметил, что "впервые в истории проведения совместных учений "Славянское братство" Вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Сербия на нынешних учениях из национальных воинских контингентов стран-участниц сформирована многонациональная батальонная тактическая группа, которая будет отрабатывать выполнение контртеррористических задач в рамках операции по поддержанию мира".

Сгибнев подчеркнул, что предстоящие практические действия российских, белорусских и сербских военных в составе единого подразделения свидетельствуют "о налаживании более тесного взаимодействия между Вооруженными силами трех государств в их подготовке к совместной борьбе с главным злом современности - международным терроризмом".

Сгибнев сообщил о формировании многонациональной батальонной тактической группы 5 июня. Он рассказал, что подразделение состоит из четырех ротных тактических групп, включающих взводы российских, белорусских и сербских военных. "Командиром первой роты стал российский офицер, второй роты - сербский, третьей и четвертой рот - белорусские офицеры", - уточнил он.

В учениях "Славянское братство - 2017" участвуют более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы также военно-транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии. Активная фаза маневров продлится до 14 июня.