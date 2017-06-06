Участвующий в учениях "Славянское братство" батальон ВДВ РФ имеет статус "ударный"

Бывший тренер "Аякса" Бос возглавил дортмундскую "Боруссию"Спорт 6 июня, 14:13
Погодные аномалии на Урале будут продолжаться из-за усиления парникового эффектаНовости Урала 6 июня, 14:08
Слушания в Госдуме по программе реновации. ВидеотрансляцияОбщество 6 июня, 14:04
Банк ВТБ продолжит сотрудничество с теннисным турниром "Кубок Кремля"Спорт 6 июня, 14:00
"Зеленый" автомобиль: почему весь мир переходит на экотранспортОбщество 6 июня, 14:00
Лавров: РФ не видит оснований для выводов группы Bellingcat по крушению Boeing-777Политика 6 июня, 13:56
РФ занимает 26-е место по показателю чтения книг среди школьников 14-15 летОбщество 6 июня, 13:53
Умер тележурналист Леонид ЗолотаревскийОбщество 6 июня, 13:50
Отношения России с Советом Европы. ДосьеБиографии и справки 6 июня, 13:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 6 июня. /ТАСС/. Принимающая участие в совместных антитеррористических учениях "Славянское братство - 2017" батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии имеет звание "ударная", сообщил журналистам заместитель руководителя маневрами с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.
"Звание "ударная" присвоено этой батальонной тактической группе Псковской дивизии решением министра обороны РФ после ее проверки комиссией военного ведомства, проведенной в мае текущего года", - сказал Сгибнев.
Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил в мае на сборах руководящего состава ВДВ в Псковской области о появлении в его войсках нескольких подразделений, получивших звание "ударные". "В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "ударное". Это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава", - заявил он. По его оценке, "этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа".
Кроме того, сказал Сердюков, в ВДВ есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательные подразделения, соответствующие статусу "ударное".
Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщал, что звание "ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.
В учениях "Славянское братство - 2017" участвуют более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы также военно- транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.