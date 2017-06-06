Участвующий в учениях "Славянское братство" батальон ВДВ РФ имеет статус "ударный"

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 6 июня. /ТАСС/. Принимающая участие в совместных антитеррористических учениях "Славянское братство - 2017" батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии имеет звание "ударная", сообщил журналистам заместитель руководителя маневрами с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

"Звание "ударная" присвоено этой батальонной тактической группе Псковской дивизии решением министра обороны РФ после ее проверки комиссией военного ведомства, проведенной в мае текущего года", - сказал Сгибнев.

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил в мае на сборах руководящего состава ВДВ в Псковской области о появлении в его войсках нескольких подразделений, получивших звание "ударные". "В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "ударное". Это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава", - заявил он. По его оценке, "этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа".

Кроме того, сказал Сердюков, в ВДВ есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательные подразделения, соответствующие статусу "ударное".

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщал, что звание "ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.

В учениях "Славянское братство - 2017" участвуют более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы также военно- транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.