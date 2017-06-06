Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.06:
$ 56.67
€ 63.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Участвующий в учениях "Славянское братство" батальон ВДВ РФ имеет статус "ударный"

Армия и ОПК
6 июня, 12:50 UTC+3 ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/ 6, июня. /ТАСС

Данное звание батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии получила после проверки комиссией военного ведомства

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Юрий Смитюк/ТАСС

ПОЛИГОН БРЕСТСКИЙ /Белоруссия/, 6 июня. /ТАСС/. Принимающая участие в совместных антитеррористических учениях "Славянское братство - 2017" батальонная тактическая группа Псковской десантно-штурмовой дивизии имеет звание "ударная", сообщил журналистам заместитель руководителя маневрами с российской стороны полковник Алексей Сгибнев.

Смотрите также
Военнослужащий во время проведения конкурса "Отличники войсковой разведки" на полигоне Кольцово в Новосибирской области

Военный знак качества: зачем российской армии "ударные" подразделения

"Звание "ударная" присвоено этой батальонной тактической группе Псковской дивизии решением министра обороны РФ после ее проверки комиссией военного ведомства, проведенной в мае текущего года", - сказал Сгибнев.

Командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Андрей Сердюков сообщил в мае на сборах руководящего состава ВДВ в Псковской области о появлении в его войсках нескольких подразделений, получивших звание "ударные". "В Воздушно-десантных войсках на сегодняшний день появились подразделения, имеющие статус "ударное". Это эталонное подразделение не только по своей укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающее лучшими показателями обученности личного состава", - заявил он. По его оценке, "этим высоким параметрам на сегодняшний день в Псковском соединении соответствуют одна полковая тактическая группа и одна батальонная тактическая группа".

Кроме того, сказал Сердюков, в ВДВ есть еще несколько батальонных и несколько ротных тактических групп, а также разведывательные подразделения, соответствующие статусу "ударное".

Ранее начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ генерал-лейтенант Иван Бувальцев сообщал, что звание "ударные" присваивается приказом министра обороны наиболее боеспособным соединениям: мотострелковым, танковым, морской пехоты, воздушно-десантным, десантно-штурмовым, а также воинским частям и подразделениям.

В учениях "Славянское братство - 2017" участвуют более 300 военных Псковской десантно-штурмовой дивизии ВДВ России, свыше 400 военных 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады Сил специальных операций Белоруссии и 50 военных специальной бригады Сербии. Задействованы также военно- транспортные самолеты Ил-76МД ВКС РФ, самолеты и вертолеты ВВС Белоруссии.

Смотрите также

На полигоне Брестский открылись антитеррористические учения "Славянское братство"

Участники учений "Славянское братство" будут действовать в составе единого подразделения

Белоруссия взяла на себя финансирование учений "Славянское братство"

В Воздушно-десантных войсках России появились "ударные" подразделения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский Су-27 перехватил американский бомбардировщик над Балтийским морем
2
Тиллерсон заявил, что Трамп попросил его попытаться улучшить отношения с РФ
3
Сатановский: по-русски говоря, на Катар "наехали все"
4
Лавров назвал русофобскими действия Польши и Литвы в отношении Калининградской области
5
СК проверяет версию об отравлении детей в Чите наркотиками
6
Экс-начальник подмосковного управления Росгвардии Лаушкин объявлен в розыск
7
Алексею Улюкаеву предъявлено окончательное обвинение
Темы дня
Загрузка...
Реклама