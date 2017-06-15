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Подразделение ПВО ВВО на острове Врангеля на учениях обнаружило "беспилотники противника"

Армия и ОПК
15 июня, 4:00 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК /Корр. ТАСС, Наталья Никулина

В комплексной тренировке по получению и анализу информации о воздушной обстановке в Арктической зоне был задействован новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК)

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июня. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Военнослужащие отдельного радиолокационного подразделения Восточного военного округа (ВВО) во время тренировки с помощью нового трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) "Сопка-2" обнаружили и классифицировали малые цели, летящие на разных скоростях и высотах, сообщает пресс-служба ВВО.

"Новый ТРЛК был задействован в комплексной тренировке по получению и анализу информации о воздушной обстановке в Арктической зоне. По замыслу мероприятия, моделировался полет малоразмерных одиночных целей, летящих на разных высотах и скоростях, имитирующих беспилотные летательные аппараты условного противника", - говорится в сообщении.

Все малоразмерные цели были обнаружены и классифицированы, информацию о них обобщили, проанализировали и быстро передали на командный пункт ПВО округа.

Новый трассовый радиолокационный комплекс (ТРЛК) на острове Врангеля введен в эксплуатацию в 2016 году, уточняется в сообщении.

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