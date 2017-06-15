"Рособоронэкспорт" ожидает роста спроса на российскую боевую авиацию в мире

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) прогнозирует рост продаж российской авиационной техники и средств ПВО за рубеж, говорится в сообщении компании, поступившем в ТАСС.
"По нашим прогнозам, общемировой тренд на повышение спроса на боевую авиацию и средства ПВО в среднесрочной перспективе сохранится. Россия закрепит и даже улучшит свои лидирующие позиции на этом рынке. Благодаря выводу на него перспективных конкурентоспособных образцов, компания вполне обоснованно ожидает рост объема заказов, в первую очередь, со стороны стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Арабского Востока и Латинской Америки", - приводятся в сообщении слова гендиректора компании Александра Михеева.
По его словам, за последние пять лет ежегодная доля поставок данной продукции в общем объеме экспорта компании составляла не менее 40%. "В 2016 году из более тысячи подписанных нами контрактных документов самые крупные пришлись именно на авиационную технику", - добавил Михеев.
Повышенного интереса иностранных заказчиков к российской авиационной технике и средствам ПВО "Рособоронэксопрт" ожидает на международном авиационно- космическом салоне "Париж Аэрошоу-2017". Крупнейший в мире салон пройдет во французском Ле Бурже с 19 по 25 июня.
На авиасалоне "Рособоронэкспорт" покажет многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35, модификации самолета Су-30МК и учебно-боевой самолет Як-130, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, боевой вертолет Ми-28НЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, легкий многоцелевой вертолет круглосуточного применения Ка-226Т и тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2.
Также во Франции российский государственный спецэкспортер представит современные российские средства ПВО: зенитную ракетную систему "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", не имеющий аналогов в мире зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1", переносной зенитный ракетный комплекс "Верба".