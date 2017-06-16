"Маршал Устинов" отразил удар условного противника во время учений в Баренцевом море

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел учения в Баренцевом море, в ходе которых отразил воздушный удар условного противника. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.
"В рамках выполнения плановых мероприятий боевой подготовки боевые расчеты крейсера обеспечили выполнение зенитной ракетной стрельбы по имитированной воздушной цели, а также артиллерийской стрельбы по видимой береговой цели", - говорится в сообщении.
Стрельбы проводились зенитным ракетным комплексом "Кинжал" и главным калибром корабля - артиллерийской установкой АК-130.
Районы проведения стрельб были заранее закрыты для судоходства и полетов авиации. В море экипаж крейсера также отработал задачи по борьбе за живучесть корабля.
"Маршал Устинов" - ракетный крейсер проекта 1164. Корабль заложен 5 октября 1978 года на Николаевском судостроительном заводе под наименованием "Адмирал флота Лобов", спущен на воду 25 февраля 1982 года, вошел в состав Северного флота 5 ноября 1986 года под наименованием "Маршал Устинов". Его длина достигает 186 метров, ширина составляет 20,8 метра, максимальная скорость составляет 32 узла, в экипаж входят около 500 человек. На вооружении корабля находятся 16 пусковых установок крылатых ракет, а также комплексы зенитно-ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружения.
В составе ВМФ России находятся три таких ракетных крейсера: "Москва" на Черноморском флоте, "Варяг" на Тихоокеанском и "Маршал Устинов" на Северном.