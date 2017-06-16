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"Военно-промышленная компания" представила "Тигр Айболит"

Армия и ОПК
16 июня, 11:29 UTC+3

Новый бронированный медицинский автомобиль, предназначенный для розыска, сбора и эвакуации раненых, разработан на базе ББМ "Тигр"

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. "Военно-промышленная компания" разработала новый бронированный медицинский автомобиль на базе ББМ "Тигр" и вездеходную плавающую машину 59037 для перевозки грузов. Об этом сообщила пресс-служба ВПК.

"Имея бронекорпус с гарантированной баллистической защитой на заявленном уровне, "Тигр Айболит" предназначен для розыска, сбора и эвакуации раненых с поля боя, из очагов массовых поражений и техногенных катастроф, включая те, которые находятся на территории военных конфликтов или местах в непосредственной близости от горящих складов боеприпасов или других взрывоопасных веществ, оказания первой врачебной помощи по неотложным показаниям в процессе транспортировки. Машина с бригадой врачей может применяться в качестве медпункта или подвижной перевязочной", - говорится в сообщении пресс-службы.

На новой машине может устанавливаться необходимое медицинское оборудование по требованию заказчика, включая специальную аппаратуру интенсивной терапии. В стандартном варианте в машине могут транспортироваться до четырех лежачих или до четырех сидячих раненых. В экипаж медицинской машины могут входить водитель-санитар, врач или фельдшер, медицинский работник. Удобство размещения раненых и работы медицинского персонала обеспечено благодаря установке на базовое шасси "Тигра" нового бронированного корпуса с полезным забронированным объемом 7,7 куб. м.
"Тигр Айболит" может действовать в различных природно-климатических условиях в труднопроходимой местности в любое время года и суток.

Вездеходная плавающая машина 59037 разработана на базе бронетранспортера БТР-80. Машина предназначена для перевозки грузов по всем видам дорог, а также по бездорожью с возможностью преодоления водных преград. Машина рассчитана на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40 градусов. Она незаменима в качестве транспортного средства в зонах паводков и других стихийных бедствий для доставки спасательного оборудования.

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