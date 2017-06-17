Крейсеры "Петр Великий" и "Маршал Устинов" проведут учебные стрельбы в Баренцевом море

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МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов" вышли в Баренцево море, где отработают учебные артиллерийские стрельбы по морским целям. Об этом сообщила пресс-служба Северного флота России.
"Выход кораблей продлится несколько дней, в течение которых их экипажи отработают слаженность действий при совместном маневрировании, применении оружия и технических средств. Планируется, что корабли выполнят ряд учебно-боевых задач в полигонах флота в Баренцевом море, в том числе артиллерийские стрельбы по морским целям", - говорится в сообщении.
Экипажи также подготовятся к поддержанию кораблей на ходу и стоянке на якоре, окажут помощь кораблю, потерявшему ход, и организуют его буксировку. Фактическую буксировку каждого из кораблей проведет спасательный буксир "Николай Чикер".