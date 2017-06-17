Военные вузы РФ используют сирийский опыт при подготовке специалистов МТО

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июня. /ТАСС/. Опыт действий в Сирии активно используется российскими военными вузами при подготовке специалистов материально-технического обеспечения (МТО). Об этом сообщил журналистам заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
"В учебном процессе активно используется опыт локальных войн и военных конфликтов, в том числе учитывается и сирийский опыт", - сказал замглавы военного ведомства.
Он отметил, что большое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию материально-технической базы вузов, для обучения курсантов и офицеров используются самые современные мультимедийные технические средства, электронные тиры, новейшие образцы вооружения и техники.
"В результате выпускаемые сегодня специалисты МТО по качеству подготовки отвечают самым строгим современным требованиям и способны успешно выполнять поставленные задачи", - отметил Булгаков.
По его словам, в Военной академии материально- технического обеспечения реализуется многоуровневая система подготовки специалистов МТО по 241 специальности. В текущем году научные достижения обучающихся в академии реализованы в 30 научно-исследовательских работах, 42 патентах на изобретения и в 98 научных работах.
Замминистра обороны напомнил, что выпуском из Военной академии МТО 17 июня завершаются выпуски из всех военных вузов МТО. Всего выпущено более 700 специалистов, в том числе для иностранных государств.