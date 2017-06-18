Морпехи Каспийской флотилии переброшены из Крыма в Дагестан на учения

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии, дислоцированной в Дагестане, совершили комбинированный марш с крымского полигона Опук в Дагестан на учебно-тренировочный комплекс Дальний. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев.
"На общевойсковом полигоне Дальний подразделения морской пехоты Каспийской флотилии проведут тактическое учение во взаимодействии с мотострелковыми частями 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также силами армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО", - сказал офицер.
В ходе учений морпехи вместе с подразделениями армейской разведки и артиллерии уничтожат условного противника с применением беспилотников.
С 1 июня под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова проводится проверка боевой готовности ряда соединений и воинских частей, дислоцированных в Чечне, Дагестане, Южной Осетии, Краснодарском крае. Всего к практическим действиям привлечено более 6,5 тыс. военнослужащих и около 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники мотострелковых, танковых, артиллерийских подразделений, а также подразделения морской пехоты Черноморского флота и Каспийской флотилии.