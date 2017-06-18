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Российские военные создадут мемориал советским солдатам трех поколений в Таджикистане

Армия и ОПК
18 июня, 10:07 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 18, июня. /ТАСС

Российские военные уже провели реставрацию стелы, установленной у могил чекистов, погибших за установление советской власти в 1922-1926 годах в ущелье Каратаг Турсунзадевского района

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие 201-й базы создадут мемориал советским солдатам и офицерам трех поколений в Таджикистане. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Мемориал погибшим воинам в годы Гражданской войны в Таджикистане, Великой Отечественной войны и в Афганистане решили создать военнослужащие 201-й военной базы. На данный момент выбирается место установки и создается эскиз будущего мемориала", - сказали в пресс-службе.

По данным ЦВО, российские военные уже провели реставрацию стелы, установленной у могил чекистов, погибших за установление советской власти в 1922-1926 годах в ущелье Каратаг Турсунзадевского района (в 70 км от Душанбе). "Обновление памятника, облицовку, сооружение ограждения и благоустройство территории произвели за свой счет сотрудники отдела ФСБ военной базы совместно с таджикскими коллегами, местной властью, воинами-интернационалистами и группой "Память-201", - добавили в пресс-службе.

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