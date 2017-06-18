Российские военные создадут мемориал советским солдатам трех поколений в Таджикистане

Сорокин: система Fan ID прошла успешный тест на первом матче Кубка конфедерацийСпорт 18 июня, 10:56
Оргкомитет не получил ни одного негативного отзыва об организации Кубка конфедерацийСпорт 18 июня, 10:50
Инфантино: приятно наблюдать, как Россия объединилась вокруг подготовки к ЧМ-2018Спорт 18 июня, 10:38
Теннисистка Звонарева выиграла первый матч с апреля 2015 годаСпорт 18 июня, 10:30
Минспорт утвердил "Стратегию развития футбола в РФ до 2030 года"Спорт 18 июня, 10:29
Инфантино посетит матч Кубка конфедераций Португалия - Мексика в КазаниСпорт 18 июня, 10:27
"Иногда пациента просто нужно выслушать". Будни медсестерОбщество 18 июня, 10:25
Президент ФИФА Инфантино прибыл на конференцию РФССпорт 18 июня, 10:08
Гинер: практически уверен, что Тошич начнет сезон в составе ЦСКАСпорт 18 июня, 10:02
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие 201-й базы создадут мемориал советским солдатам и офицерам трех поколений в Таджикистане. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
"Мемориал погибшим воинам в годы Гражданской войны в Таджикистане, Великой Отечественной войны и в Афганистане решили создать военнослужащие 201-й военной базы. На данный момент выбирается место установки и создается эскиз будущего мемориала", - сказали в пресс-службе.
По данным ЦВО, российские военные уже провели реставрацию стелы, установленной у могил чекистов, погибших за установление советской власти в 1922-1926 годах в ущелье Каратаг Турсунзадевского района (в 70 км от Душанбе). "Обновление памятника, облицовку, сооружение ограждения и благоустройство территории произвели за свой счет сотрудники отдела ФСБ военной базы совместно с таджикскими коллегами, местной властью, воинами-интернационалистами и группой "Память-201", - добавили в пресс-службе.