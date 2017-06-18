Белоруссия, Венесуэла и Египет подали заявки на участие в военном ралли в рамках АрМИ-2017

ВОЛГОГРАД, 18 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Команды военных водителей из Белоруссии, Венесуэлы и Египта намерены участвовать в августе в военном ралли под Волгоградом в рамках Армейских международных игр (АрМИ). Об этом в воскресенье при подведении итогов российского этапа конкурса "Военное ралли" сообщил журналистам заместитель начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны России полковник Дмитрий Тужиков.

"Международный этап военного ралли пройдет в августе по маршруту "Волгоград - Астрахань - Элиста - Волгоград", на сегодня три страны заявились об участии в нем - это Беларусь, Венесуэла и Египет",- сказал Тужиков. Он отметил, что накануне на этом же маршруте завершился российский этап военного ралли, в котором участвовали экипажи на "Уазах", двухосных и трехосных "Камазах".

"Протяженность маршрута - около 1800 км; он был разбит на два этапа - движение в колоннах по дорогам общего пользования и специальные участки по бездорожью. Такие же этапы будут на международных соревнованиях",- уточнил Тужиков.

По его словам, сборная команда России будет сформирована из экипажей-победителей российского этапа, награждение которых состоялось 18 июня в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". В общекомандном зачете первое место заняли экипажи Южного военного округа, второе место у команды Северного флота, третье - у Центрального военного округа. Всего в конкурсе участвовали семь команд от четырех военных округов, Северного флота, ВДВ и Росгвардии.