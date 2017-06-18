ВКС России рассчитывают получить сразу более 10 истребителей Т-50

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить сразу эскадрилью новейших истребителей Т-50 (ПАК ФА). Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью газете "Красная звезда".

"Нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня", - сказал Бондарев. В ВКС России в эскадрилью входят 12 самолетов.

Т-50 - истребитель пятого поколения - впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году и он поступит на вооружение Воздушно-космических сил России. Согласно новым данным, первый этап испытаний планируется завершить в 2018 году.