ВКС России рассчитывают получить сразу более 10 истребителей Т-50

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России планируют получить сразу эскадрилью новейших истребителей Т-50 (ПАК ФА). Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев в интервью газете "Красная звезда".
"Нам нужна не партия из двух-трех машин, а гораздо больше. Мы хотим получить столько самолетов, чтобы могли ими укомплектовать эскадрилью. А затем постепенно довести количество этих самолетов до требуемого и тем самым достичь нового качественного уровня", - сказал Бондарев. В ВКС России в эскадрилью входят 12 самолетов.
Т-50 - истребитель пятого поколения - впервые поднялся в воздух в 2010 году. Ранее сообщалось, что серийное производство Т-50 начнется в 2017 году и он поступит на вооружение Воздушно-космических сил России. Согласно новым данным, первый этап испытаний планируется завершить в 2018 году.