Первые две "Варшавянки" для Тихоокеанского флота заложат в июле

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первые две подводные лодки для Тихоокеанского флота проекта 636.3 "Варшавянка" будут заложены в Санкт-Петербурге в июле этого года. Об этом сообщил замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Естественно, что одна из главных задач, которые стоят перед "Адмиралтейскими верфями", - выполнение заказа главного командования ВМФ по строительству шести единиц подводных лодок проекта 636.3 для подводных сил Тихоокеанского флота. В июле первые две лодки в серии будут уже заложены", - сказал Бурсук в интервью газете "Красная звезда".

"Мы надеемся, что предприятие уложится в отведенные сроки, так как "Адмиралтейские верфи" уже имеют опыт строительства серии из шести подводных лодок этого проекта для Черноморского флота", - добавил он.

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн.