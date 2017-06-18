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Первый полет Ту-160М2 запланирован на март 2018 года

Армия и ОПК
18 июня, 23:15 дата обновления: 18 июня, 23:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее сообщал, что серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 планируется начать после 2021 года

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Первый полет обновленного стратегического ракетоносца Ту-160М2 запланирован на март 2018 года. Об этом сообщил главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Планируется, что воспроизведенный первый самолет полетит в марте следующего года. Надеемся, что наша Дальняя авиация в перспективе будет получать по три-четыре самолета в год", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу ранее сообщал, что серийное производство модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М2 планируется начать после 2021 года. Идею возобновить его выпуск в модернизированном варианте Шойгу высказал в апреле 2015 года. В мае того же года президент РФ Владимир Путин поручил возобновить производство этих самолетов. В октябре 2016 года замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что пока планируется произвести 50 таких машин.

Обновление авиапарка

Бондарев также отметил, что новая госпрограмма вооружения до 2025 года позволит Воздушно-космическим силам (ВКС) России обновить парк самолетов и вертолетов до 80-90%.

"В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%", - сказал Бондарев.

По его словам, при этом исправность техники будет доведена до 95%. "Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов", - уточнил главком ВКС. 

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