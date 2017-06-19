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Главком ВКС: новая госпрограмма вооружения позволит ВКС обновить парк до 80-90%

Армия и ОПК
19 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По словам Виктора Бондарева, при этом исправность техники будет доведена до 95%

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Виктор Бондарев

Главнокомандующий Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Новая госпрограмма вооружения до 2025 года позволит Воздушно-космическим силам (ВКС) России обновить парк самолетов и вертолетов до 80-90%. Об этом сообщил главнокомандующий ВКС РФ генерал-полковник Виктор Бондарев.

"В соответствии с государственной программой вооружения Воздушно-космические силы получают достаточное количество самолетов и вертолетов. До 2025 года будет обновлен парк авиатехники до 80-90%", - сказал Бондарев в интервью газете "Красная звезда".

По его словам, при этом исправность техники будет доведена до 95%. "Это касается и армейской авиации, и зенитных ракетных войск, и радиотехнических войск, а также космических аппаратов", - уточнил главком ВКС.

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