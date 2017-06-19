В Ле-Бурже начинает свою работу международный авиасалон

ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 19 июня. /ТАСС/. Международный аэрокосмический салон Salon du Bourget открывается в понедельник в одноименном парижском пригороде. Выставка проходит в 52-й раз и продлится до 25 июня.

В салоне принимают участие более 2370 экспонентов из 47 стран, развернуты 27 национальных павильонов, в том числе российский.

На официальном открытии авиасалона ожидается участие президента Франции Эмманюэля Макрона. В последующие дни выставочные павильоны будут посещать французские министры и другие влиятельные политики. По оценкам организаторов, в деловые дни выставку посетят 150 тысяч человек, в открытые - еще 200 тысяч.

Общая площадь салона составляет 324 тысяч кв. метров, что соответствует площади 46 футбольных полей.

Летная программа и "статика"

В летной программе авиасалона примут участие 33 самолета, в частности французский истребитель Rafale. Ожидаются демонстрационные полеты истребителя пятого поколения ВВС США F-35. Из "больших" самолетов планируется показать в воздухе военно-транспортный A400 и двухпалубный пассажирский гигант A380, крупнейший серийный самолет в мире. Кроме того, полеты будут выполнять новейшие авиалайнеры Airbus - A321neo и Boeing - B737 MAX 9.

Поучаствует в полетах новый A350-1000, который должен пополнить парк воздушных судов "Аэрофлота". Как сообщил ранее директор авиакомпании Виталий Савельев, сейчас "Аэрофлот" ожидает поставку 14 таких машин.

В статической экспозиции салона будет представлено 117 летательных аппаратов, в том числе 99 самолетов, 16 вертолетов и два беспилотника (беспилотные аппараты также будут экспонироваться на стендах отдельных компаний). Среди прочих машин посетители салона смогут рассмотреть в статике конвертопланы ВВС США V-22 Osprey, различные модификации Rafale, истребители F-35 и F-16.

От российской "оборонки" только макеты

Ведущие российские предприятия займут места в экспозиции "Рособоронэкспорта" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в центральном павильоне салона. В их числе "Иркут", "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная корпорация, "Сухой", РСК "МиГ", "Ильюшин", ТАНТК имени Г. М. Бериева, ВСМПО-Ависма. Всего от РФ заявлены 34 компании (на "Ле-Бурже - 2015" их было 40).

Россия не смогла привезти на выставку натурные образцы вооружения и военной техники - только макеты и рекламные материалы. Как пояснили в "Рособоронэкспорте", оргкомитет авиасалона в Ле-Бурже не вводил никаких ограничений и гарантировал российской стороне сохранность экспонатов и экспозиции. "Однако таможенные органы Франции запретили ввозить в страну натурные образцы продукции военного назначения", - рассказали в компании.

В виде макетов, моделей и презентаций компании из РФ представят потенциальным покупателям многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-29М/М2 и новейший легкий истребитель МиГ-35, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 и различные модификации Су-30МК, учебно- боевой Як-130 и учебный Як-152. Из вертолетов будут экспонироваться разведывательно-ударный Ка-52, ударный Ми-28НЭ, транспортно-боевой Ми-35М, легкий многоцелевой Ка-226Т и тяжелый транспортный Ми-26Т2.

Из средств ПВО представят зенитную ракетную систему "Антей-2500", зенитный ракетный комплекс "Бук-М2Э", зенитный ракетнопушечный комплекс "Панцирь-С1" и переносной "Верба".

SuperJet и "гражданка"

Единственным действующим летательным аппаратом, который прибудет из России на авиасалон, станет ближнемагистральный пассажирский авиалайнер Sukhoi SuperJet -100. Однако в летной программе он участвовать не будет.

Лайнер будет в ливрее мексиканской компании Interjet, крупнейшего эксплуатанта этой машины за рубежом. Производитель лайнера компания "Гражданские самолеты Сухого" откроет свой стенд в объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта" и ОАК.

Недавно совершивший свой первый полет новый российский авиалайнер МС-21 будет представлен пилотажным тренажером. Как сообщили в ОАК, тренажер имеет идентичную самолету конструкцию пультов и органов управления.

Также ОАК покажет на своем стенде модели гражданских самолетов МС-21-300, Ил-114300, МТС, Бе-200, Бе-103. На стенде "Рособоронэкспорта" по гражданской линии будет демонстрироваться модель легкого многоцелевого вертолета "Ансат".

Космос

Экспозиция госкорпорации "Роскосмос" в "Ле-Бурже" посвящена 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли и проектам, реализуемым в международной кооперации. Будет представлена продукция РКК "Энергия", Ракетно- космического центра "Прогресс", корпорации ВНИИЭМ, НПО имени Лавочкина, ЦЭНКИ и Центра имени Хруничева.

Посетители смогут увидеть полноразмерный макет первого спутника, модели перспективного пилотируемого транспортного корабля "Федерация" и МКС, макеты ракет семейств "Ангара" и "Союз", пуски которых производятся и с французского космодрома Куру, модели различный космических аппаратов. Кроме того, посетители стенда Роскосмоса смогут совершить виртуальную экскурсию по космодрому Байконур.

Во второй день выставки, 20 июня, госкорпорация проведет презентацию нового российского оператора по предоставлению пусковых услуг - "Главкосмос пусковые услуги".

Airbus против Boeing

Самая большая экспозиция в Ле-Бурже на правах хозяина будет занята Францией. Вторая по величине - у США. Третье место по объему представленных образцов поделили Италия, Германия и Великобритания.

Флагман европейской аэрокосмической отрасли концерн Airbus представит сразу две новинки - среднемагистральный пассажирский самолет A321neo и широкофюзеляжный дальнемагистральный лайнер A350-1000 - самую крупную модель семейства A350, способную перевозить до 350 пассажиров на расстояние до 14,5 тыс. км. Оборонные подразделения Airbus продемонстрирует на салоне военно- транспортные самолеты A400M и C295, линейку беспилотных аппаратов. Кроме того, широкую экспозицию анонсировал филиал Airbus Helicopters, занимающийся разработкой и производством боевых и гражданских вертолетов.

Традиционный конкурент Airbus - американский концерн Boeing- представит лайнер B737 MAX 9 из своего нового семейства. По неподтвержденным данным, во Францию американская компания может привезти и B737 MAX 10 - ранее не выставлявшуюся крупнейшую модель семейства пассажирских самолетов B737 MAX.

Причем, как сообщило ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники, на новый самолет B737 MAX 10 уже имеется 100 заказов. В частности, свою заинтересованность в новом авиалайнере подтвердили ирландская авиакомпания Ryanair и индонезийский перевозчик Lion Air.