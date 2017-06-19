СМИ: Украина и США с 19 по 24 июня выполнят наблюдательный полет над РФ

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Совместная миссия Украины и США выполнит в период с 19 по 24 июня наблюдательный полет над территорией России в рамках международного Договора по открытому небу, сообщает в понедельник газета "Красная звезда" со ссылкой на начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Как сообщает издание, полет будет выполняться на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый). Российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения.

Самолет ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором.

Договор по открытому небу - многосторонний международный договор, подписанный 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств - членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью и за соблюдением действующих договоров в области контроля над вооружениями. Договор устанавливает режим открытого неба, цель которого - обеспечить возможность его участникам совершать облеты территорий друг друга. Участниками договора являются более 30 государств. Российская Федерация ратифицировала Договор по открытому небу 26 мая 2001 года.