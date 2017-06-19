Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны РФ может стать координатором централизованной системы Северного завоза

Армия и ОПК
19 июня, 20:19 UTC+3 НАРЬЯН-МАР /Корр. ТАСС, Екатерина Щукина

Соответствующее решение может быть принято с учетом текущего объема перевозок и перспектив повышения военного присутствия на Арктической и Курильской островных зонах

Поделиться
Материал из 1 страницы

НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Минобороны РФ может стать координатором централизованной системы Северного завоза для Арктической и Курильской островных зон. Об этом в понедельник сообщил на конференции в Нарьян-Маре заместитель гендиректора по водному транспорту ООО "Оборонлогистика" Андрей Кушниров.

"Учитывая текущий объем перевозок, перспективы повышения военного присутствия на Арктической и Курильской островных зонах, …Минобороны РФ может стать координатором создаваемой централизованной транспортно-логистической системы Северного завоза", - сказал он.

По словам Кушнира, с 2016 года идет создание консорциума, куда вошли "Оборонлогистика", Софрахт и Дальневосточное морское пароходство. Консорциум может выступить в качестве единого оператора и интегратора решения задач транспортного обеспечения грузов всех заинтересованных ведомств в указанных территориях, уточнил он.

Представитель "Оборонлогистики" также сообщил, что, как ожидается, до конца июня этого года эта компания станет единственным исполнителем закупок работ и услуг по доставке морским транспортом воинских грузов в Арктическую и Курильскую островную зону в 2017-2018 годах. По его оценке, ежегодный прирост объемов грузов в Арктику в ближайшие 10 лет будет составлять не менее 10-15%

Участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит в Нарьян-Маре 19-20 июня, обсуждают проблемы снабжения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов. Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов.

В работе конференции участвуют представители министерств транспорта, экономического развития, промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по государственным резервам, депутаты Госдумы, региональные власти. По итогам конференции будет принята резолюция, которую представят председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину.

Северный завоз

Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Северный флот России
Тихоокеанский флот России
Балтийский флот России
Фото
11
Авианосная группа ВМФ успешно работала в Сирии в воздухе, над водой и под водой
Летчики палубных истребителей и многоцелевых вертолетов из состава авиационной группы тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"
9
Первым делом самолеты: истребители вернулись на базу, "Адмирал Кузнецов" придет позже
12
"Черные береты" в полях: как прошли учения морпехов Тихоокеанского флота
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. Досье
2
Случаи столкновения поездов в Москве и Московской области. Досье
3
На Курском вокзале в Москве столкнулись два электропоезда
4
Результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны на пять дней раньше
5
Пентагон: США не хотят конфликтов в Сирии, но будут защищать себя и партнеров при угрозе
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Саакашвили закидали яйцами во время выступления в Кривом Роге
Темы дня
Загрузка...
Реклама