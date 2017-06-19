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НАРЬЯН-МАР, 19 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Щукина/. Минобороны РФ может стать координатором централизованной системы Северного завоза для Арктической и Курильской островных зон. Об этом в понедельник сообщил на конференции в Нарьян-Маре заместитель гендиректора по водному транспорту ООО "Оборонлогистика" Андрей Кушниров.
"Учитывая текущий объем перевозок, перспективы повышения военного присутствия на Арктической и Курильской островных зонах, …Минобороны РФ может стать координатором создаваемой централизованной транспортно-логистической системы Северного завоза", - сказал он.
По словам Кушнира, с 2016 года идет создание консорциума, куда вошли "Оборонлогистика", Софрахт и Дальневосточное морское пароходство. Консорциум может выступить в качестве единого оператора и интегратора решения задач транспортного обеспечения грузов всех заинтересованных ведомств в указанных территориях, уточнил он.
Представитель "Оборонлогистики" также сообщил, что, как ожидается, до конца июня этого года эта компания станет единственным исполнителем закупок работ и услуг по доставке морским транспортом воинских грузов в Арктическую и Курильскую островную зону в 2017-2018 годах. По его оценке, ежегодный прирост объемов грузов в Арктику в ближайшие 10 лет будет составлять не менее 10-15%
Участники конференции "Северный завоз - новые пути и возможности", которая проходит в Нарьян-Маре 19-20 июня, обсуждают проблемы снабжения территорий Крайнего Севера и приравненных к ним районов с ограниченными сроками завоза грузов. Конференция призвана объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к системе северного завоза, что будет способствовать развитию северных регионов.
В работе конференции участвуют представители министерств транспорта, экономического развития, промышленности и торговли РФ, Федерального агентства по государственным резервам, депутаты Госдумы, региональные власти. По итогам конференции будет принята резолюция, которую представят председателю государственной комиссии по вопросам развития Арктики Дмитрию Рогозину.
Северный завоз - комплекс ежегодных государственных мероприятий по обеспечению территорий Крайнего Севера Сибири, Дальнего Востока и Европейской части России основными жизненно важными товарами (прежде всего, продовольствием и нефтепродуктами) перед зимним сезоном. Завоз проводится воздушным, морским, речным и автомобильным транспортом в зависимости от региона.