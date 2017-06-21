Предприятиям ОПК придется внедрять новую бизнес-модель для перехода на "гражданку"

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НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Российским предприятиям ОПК придется внедрять новые бизнес-модели для диверсификации производства и внедрения производства гражданской продукции. Об этом заявил в среду замглавы военно-промышленной комиссии РФ Олег Бочкарев в ходе форума "Технопром" .
"Нам потребуются новые бизнес-модели. Сегодня у нас присутствует корпоративный эгоизм - этот завод в моем холдинге, я ему дам что-то производить, а этот не в моем - ему не дам. Если в гражданском сегменте мы будем все от болта пытаться поднять свое, это никогда эффективно не будет", - сказал Бочкарев.
Он также пояснил, что предприятиям ОПК потребуются новые специалисты. В качестве примера Бочкарев привел маркетологов. "Маркетинг в оборонке это сегодня больше лоббизм, умение работать с заказчиком, выбивать заказ, выбивать хорошую цену. Это не маркетинг. Специалисты понадобятся, их придется искать на "гражданке", это непростой процесс", - подчеркнул он.
В свою очередь, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло отметил, что производство и продажа гражданской продукции позволит предприятиям ОПК не только меньше зависеть от гособоронзаказа, но и формировать фонды для развития, преодолев ситуацию, когда заводы располагают только операционными средствами. Ранее о необходимости диверсификации ОПК заявлял вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.