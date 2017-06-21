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Меняйло: процедуру создания дочерних компаний предприятиями ОПК нужно упростить

Армия и ОПК
21 июня, 7:28 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 21, июня. /ТАСС

Полномочный представитель президента РФ в СФО также отметил, что при диверсификации нужно будет решить ряд правовых вопросов

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Сергей Меняйло

Сергей Меняйло

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Процедура создания дочерних компаний предприятиями ОПК должна быть упрощена, чтобы они могли производить и продавать гражданскую продукцию. Об этом заявил в ходе Международного форума технологического развития "Технопром" полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.

"Нужно упростить процедуру создания ОПК дочерних структур для развития дочернего производства. Каждое предприятие ОПК должно иметь возможность реализовывать программу повышения отдачи оборудования, не занятого в гособоронзаказе", - сказал Меняйло.

Он также отметил, что при диверсификации нужно будет решить ряд правовых вопросов. Деятельность предприятий ОПК обычно относится к закрытой информации, в то время как их выход на гражданский сегмент повлечет за собой взаимодействие с гражданским арбитражем, раскрытие информации для инвесторов и другие условия, в которых существуют гражданские компании.

Меняйло также призвал предприятия ОПК активнее участвовать в формировании региональных промышленных кластеров и создавать на своей базе промышленные парки. В качестве примера он привел частный индустриальный парк "Новосиб", который действует на базе Новосибирского патронного завода.

V Международный форум технологического развития "Технопром-2017" проходит 20-22 июня в Новосибирске. Одна из главных тем форума - диверсификация в оборонно- промышленном комплексе. В "Технопроме" принимают участие 25 стран. ТАСС выступает главным информационным партнером форума.

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