"Рособоронэкспорт" продал в 2016 году оружия на $13 млрд

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ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Общий объем экспорта российской военной продукции по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году составил более $13 млрд. Об этом на международном авиасалоне "Ле-Бурже-2017" журналистам рассказал глава компании Александр Михеев.
"Общий объем экспорта продукции военного назначения по линии "Рособоронэкспорта" в 2016 году составил $13,1 млрд", - сказал он.
За последние пять лет объемы экспорта незначительно снижались и возрастали, но в целом все время реальный годовой показатель российского спецэкспортера оставался на этом уровне, добавил Михеев.
"Текущее состояние дел позволяет оставаться уверенными в выполнении плана в 2017 году", - подчеркнул он.