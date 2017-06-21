"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубеж

День памяти и скорби. ДосьеОбщество 21 июня, 11:39
Госдума приняла закон о взаимодействии ЦБ с банками через личный кабинетЭкономика и бизнес 21 июня, 11:28
"Халл" под руководством Слуцкого в первом туре чемпионшипа сыграет с "Астон Виллой"Спорт 21 июня, 11:24
Ученые разработают программу по разведению альпийских коз на УралеНовости партнеров 21 июня, 11:22
Госдума приняла закон о недопуске офшорных компаний к приватизации госимуществаЭкономика и бизнес 21 июня, 11:16
В Финляндии определили лидеров циклической экономикиСоциальная ответственность 21 июня, 11:12
Баскетболистке Осиповой обидно, что на ЧЕ россиянки проиграли слабым командамСпорт 21 июня, 11:12
Госдума приняла закон о новых полномочиях и ограничениях для ФСОПолитика 21 июня, 11:10
"Рособоронэкспорт" пока не планирует поставлять танк "Армата" и систему С-500 за рубежАрмия и ОПК 21 июня, 11:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛЕ-БУРЖЕ /Франция/, 21 июня. /ТАСС/. Танк нового поколения "Армата" и новейшая система ПВО С-500 пока не будут поставляться иностранным заказчикам. Об этом журналистам в ходе международного авиасалона "Ле- Бурже-2017" рассказал глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
"Безусловно, танк нового поколения "Армата", система ПВО С-500, самолет пятого поколения и некоторые другие новейшие российские системы вооружения имеют экспортное будущее, однако в планах "Рособоронэкспорта" соответствующих поставок пока не значится", - сказал он.
Михеев пояснил, что их реализация может проводиться после принятия образцов на вооружение, освоения серийного производства и удовлетворения потребностей российских силовых ведомств.
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.
Система С-500 придет на смену С-400. Она создается с возможностью эксплуатации в ближайшие 25 лет. Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что поставки системы в войска начнутся в 2020 году.