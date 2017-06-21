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"Калашников" испытывает беспилотник с двигателем внутреннего сгорания

Армия и ОПК
21 июня, 16:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июня. /ТАСС

В качестве полезной нагрузки используются совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Концерн "Калашников" (входит в Ростех) проводит заводские летные испытания комплекса беспилотной воздушной разведки и наблюдения ZALA 421-16Е5, оснащенного двигателем внутреннего сгорания (ДВС). Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"Оснащение двигателем внутреннего сгорания привело к увеличению продолжительности полета беспилотника, которая составляет от 12 до 15 часов. Также применение ДВС обусловило увеличение массы аппарата до 30 кг, что позволило применять различные полезные нагрузки массой до 5 кг", - сказали в концерне.

В качестве полезной нагрузки используются совмещенные тепловизор и видеокамера с возможностью увеличения изображения. Также на беспилотнике могут быть установлены лазерный дальномер или лазерный целеуказатель, а внутри фюзеляжа можно разместить аэрофотоаппарат или средства радиоэлектронной борьбы.

В "Калашникове" ожидают, что этап летных испытаний завершится в текущем году и комплекс тактической беспилотной воздушной разведки и наблюдения ZALA 421-16Е5 будет готов к продажам.

Как правило, в беспилотниках "Калашникова" установлены толкающие электрические двигатели, заряда которых хватает от двух до семи часов полета в зависимости от модификации и массы машины.

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