Главком ВМФ: четвертый "Борей" спустят на воду в августе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Первая модернизированная подводная лодка (четвертая по счету) проекта 955А "Борей" - "Князь Владимир" - будет спущена на воду в августе этого года.

Об этом сообщил в понедельник главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Владимир Королев.

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"В августе текущего года на северодвинском предприятии "Севмаш" будет спущен на воду очередной ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта "Борей" "Князь Владимир", который усилит потенциал атомной составляющей подводных сил Военно-морского флота. Наряду с этим уже ведутся работы по созданию атомных подводных лодок пятого поколения", - сказал он в ходе приветствия лучших выпускников военно-морских вузов в Константиновском дворце.

"Князь Владимир" был заложен в 2012 году, он станет четвертой подлодкой в серии из восьми "Бореев" и первым представителем усовершенствованного проекта "Борей-А".

Три субмарины проекта "Борей" уже переданы флоту. В 2014 году были заложены сразу две подлодки - "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов". В 2015-м году заложили субмарину "Император Александр III", в 2016 - "Князь Пожарский". Каждая такая подлодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава".

Как сообщил ранее замглавкома ВМФ Виктор Бурсук, подводный крейсер "Князь Владимир" планируется передать флоту в 2018 году.

Королев также отметил, что седьмая атомная подводная лодка типа "Ясень", названная в честь города Ульяновска, будет заложена 28 июля этого года. "28 июля на "Севмаше" будет заложена и многоцелевая атомная подводная лодка "Ульяновск", построенная по усовершенствованному проекту "Ясень-М", - сказал он.

Атомные подводные лодки типа "Ясень" спроектированы Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения "Малахит". Они предназначены для уничтожения подлодок и надводных кораблей противника, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, корабельным группировкам и другим целям. В состав их вооружения помимо торпед входят крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

Сейчас в составе российского флота имеется только одна многоцелевая подлодка типа "Ясень" - "Северодвинск". ВМФ получил ее летом 2014 года, но до весны 2016 субмарина находилась в опытной эксплуатации. Следующие "Ясени" строятся по усовершенствованному проекту.

О строительстве подлодок проекта "Лада"

Строительство серии неатомных подлодок проекта 677 "Лада" будет продолжено, заявил также Королев. "Нами принято решение продолжить строительство дизель-электрических подводных лодок типа "Лада" проекта 677. После сдачи Военно-морскому флоту двух подводных лодок этого проекта - "Кронштадт" и "Великие Луки" - строительство серии будет продолжено", - сказал он.

Субмарины типа "Лада" относятся к четвертому поколению неатомных субмарин. Надводное водоизмещение подлодок этого проекта составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"), а скорость подводного хода достигает 21 узла. Субмарины нового поколения отличаются низким уровнем шумности и высокой степенью автоматизации. Основным их вооружением являются крылатые ракеты комплекса "Калибр".

Головная лодка серии "Санкт-Петербург" была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-м остается в опытной эксплуатации. "Кронштадт" и "Великие Луки" заложили соответственно в 2005 и 2006 годах. Их строительство приостанавливалось и возобновилось лишь в 2013 году.

Субмарины для Тихоокеанского флота

Кроме того, по словам Королева, первые две подводные лодки для Тихоокеанского флота проекта 636.3 "Варшавянка" будут заложены в июле и получат названия "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов". Ранее сообщалось, что субмарины будут названы "Петропавловск-Камчатский" и "Можайск".

Проект 636.3 ("Варшавянка") относится к третьему поколению дизель-электрических субмарин, его представители считаются одними из самых малошумных в мире. Они способны развивать надводную скорость до 20 узлов, погружаться примерно на 300 метров, автономность их плавания достигает 45 суток. Экипаж такой субмарины состоит из 52 человек, ее подводное водоизмещение составляет около 4 тыс. тонн. Для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок.

Первая серия из шести субмарин уже сдана для Черноморского флота.