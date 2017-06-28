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"Рособоронэкспорт" сообщил об интересе в Азии и Южной Америке к вооружению для ВМС из РФ

Армия и ОПК
28 июня, 9:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

В организации сообщили, что доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж "Рособоронэкспорта"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") отмечает интерес стран Юго-Восточной Азии и Латинской Америки к российскому военно-морскому вооружению. Об этом в среду сообщили в пресс-службе компании.

"Сегодня наибольший интерес в российских кораблях и вооружении для них проявляют государства Юго-Восточной Азии - Индонезия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, а также наши традиционные партнеры: Вьетнам, Индия и Китай. Кроме того, мы ведем активные консультации по тематике ВМС со странами Латинской Америки, в том числе Уругваем, Перу и Бразилией", - приводит она слова главы делегации "Рособоронэкспорта" на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017", заместителя генерального директора компании Игоря Севастьянова.

Он напомнил, что доля вооружения и техники для военно-морских сил составляет в среднем 12% от общего объема продаж "Рособоронэкспорта". "Мы постоянно работаем над увеличением номенклатуры и географии поставок", - добавил Севастьянов.

"Рособоронэкспорт" в восьмой раз примет участие в Международном военно-морском салоне "МВМС-2017", который будет проходить с 28 июня по 2 июля в Санкт-Петербурге на территории выставочного комплекса "Ленэкспо". Компания представит на салоне порядка 200 образцов вооружения и военной техники. Наибольший интерес со стороны иностранных заказчиков ожидается к корвету проекта 20382 "Тигр", большой дизель-электрической подводной лодке проекта 636, корабельному комплексу ракетного оружия с противокорабельной крылатой ракетой "Яхонт", интегрированным ракетным системам "Калибр-ПЛЭ" (Club-S) и "Калибр-НКЭ" (Club-N).

В демонстрационном разделе у причалов Морского вокзала и в акватории будут представлены более 30 кораблей, катеров и судов из состава ВМФ России, Пограничной службы ФСБ России и предприятий - участников салона. Среди них - пользующиеся интересом у представителей ВМС стран - партнеров "Рособоронэкспорта" базовый тральщик проекта 12700, скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст", патрульный катер проекта 03160 "Раптор", противодиверсионный катер проекта 21980 "Нахимовец" и большой гидрографический катер проекта 19920.

На полигоне Минобороны России "Ржевка" для официальных иностранных делегаций и представителей прессы будут демонстрироваться в действии морские артиллерийские системы и стрелковое оружие. Также традиционно в рамках "МВМС-2017" предполагаются демонстрационные полеты авиационных групп высшего пилотажа "Русские витязи", "Стрижи" и пилотажной группы "Русь".

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