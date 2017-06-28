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Экипажи всех кораблей ВМФ РФ будут полностью укомплектованы контрактниками через два года

Армия и ОПК
28 июня, 13:38 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 28, июня. /ТАСС

По словам вице-адмирала Виктора Бурсука, на подводных лодках 100% военных - контрактники, на надводных кораблях - до 76%

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Экипажи всех кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России будут полностью укомплектованы контрактниками через два года. Об этом заявил в среду на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге заместитель командующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"В соответствии с решением министра обороны весь плавсостав - это контрактники. На подводных лодках мы добились 100%, а на надводных кораблях - до 76%, и я думаю, что в ближайшие год - два этот вопрос будет закрыт, на флоте будут служить только контрактники", - сказал он.

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