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Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в 2018 году

Армия и ОПК
28 июня, 13:31 UTC+3

По словам замкомандующего ВМФ России по вооружению Виктора Бурсука, стоимость ремонта пока не определена

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" будет начат в 2018 году, его стоимость пока не определена. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Она (модернизация - прим. ТАСС) будет начинаться в следующем году, будет проводиться предприятиями, расположенными в зоне ответственности Северного флота. Ну а цена пока не определена, она просчитывается и будет определена чуть позже. Это будет однозначно предприятие ОСК", - сказал он.

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