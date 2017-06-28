Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" начнется в 2018 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов" будет начат в 2018 году, его стоимость пока не определена. Об этом в среду сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" замкомандующего ВМФ России по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук.

"Она (модернизация - прим. ТАСС) будет начинаться в следующем году, будет проводиться предприятиями, расположенными в зоне ответственности Северного флота. Ну а цена пока не определена, она просчитывается и будет определена чуть позже. Это будет однозначно предприятие ОСК", - сказал он.