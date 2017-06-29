Россия передала Египту предложения по оснащению "Мистралей"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Предложения по оснащению российскими системами связи и управления вертолетоносцев типа "Мистраль" переданы египетской стороне. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России).
"Переговоры по поставкам оборудования для египетских вертолетоносцев "Мистраль" ведутся отдельно от переговоров по вертолетной тематике. Предложения российской стороны по оснащению кораблей, в том числе средствами локации, связи и другими корабельными системами и комплексами, переданы египетской стороне и находятся на рассмотрении партнеров", - сказали в службе.
Там также напомнили, что по тематике ударных палубных вертолетов Ка-52К Россия стала победителем в объявленном тендере. "В настоящий момент продолжаются коммерческие переговоры", - рассказали в ФСВТС.