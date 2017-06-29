Экспортные корабли Зеленодольского завода могут вооружить "Панцирем-МЕ"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Корабли, строящиеся на экспорт на Зеленодольском заводе (входит в группу "Ак Барс"), могут получить новый морской зенитный ракетно-артиллерийский комплекс "Панцирь-МЕ". Об этом журналистам сообщил на VIII Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге гендиректор завода Ренат Мистахов.
"Я знаю, что и экспортный вариант - тоже есть предложения разработки, у нас тоже идут проработки. Это новая техника, которая, думаю, будет очень востребована на кораблях. Потому что у него есть очень хорошие технические характеристики по сравнению с аналогами. И эти аналоги должны подтвердить себя в рамках проходящих испытаний", - заявил он, говоря о морском "Панцире".
По его словам, наличие на экспортных кораблях такого комплекса увеличит их привлекательность для потенциальных заказчиков.
"По сути дела, мы надеемся, что это тоже позволит нам увеличить долю экспорта, потому что сегодня все постоянно спрашивают, что нового по зенитному комплексу", - резюмировал он.
"Панцирь-МЕ" - это корабельная версия зенитного ракетно-пушечного комплекса семейства "Панцирь". Сухопутная версия данного комплекса имеет название "Панцирь-С".
Ранее сообщалось, что "Панцирь-МЕ" уже установлен на ракетный катер проекта 1241 "Молния" и испытывается в Черном море. Его испытания займут около двух лет.