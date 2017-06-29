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ОДК заключила первые контракты на поставку морских двигателей

Армия и ОПК
29 июня, 16:16 дата обновления: 29 июня, 16:23 UTC+3

Отмечается, что контракты должны быть выполнены до 2018-2019 года

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) уже располагает контрактами на поставку морских двигателей, рассчитанными на срок до 2018-2019 года. Об этом в четверг сообщил на Международном военно-морском салоне "МВМС-2017" гендиректор ОДК Александр Артюхов.

"Да, у нас уже есть заключенные контракты с обязательствами, которые мы должны выполнить в 2018-19 годах", - сказал он, не уточнив тип двигателей.

Опытно-конструкторская работа (ОКР) "М90ФР" - одна из трех ОКР по тематике морских газотурбинных двигателей (ГТД), которые создает ПАО "ОДК - Сатурн". В РФ будет освоено серийное производство ГТД М90ФР мощностью 27 500 лошадиных сил для обеспечения комплектации дизель-газотурбинного агрегата М55Р. ОКР выполняется в рамках государственного контракта между Минпромторгом России и "ОДК - Сатурн" от 2014 года.

Также ведется ОКР по разработке газотурбинного двигателя М70ФРУ-2 и корабельных ГТА М35Р-1, М35Р-2 и М70Р мощностью 10 тысяч лошадиных сил и ОКР по разработке двигателя М70ФРУ-Р с реверсивной силовой турбиной для замены двигателей зарубежного производства, находящихся в эксплуатации на российских кораблях.

 
 
 
 
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Международный военно-морской салон - 2017
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