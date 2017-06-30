Корвет "Гремящий" будет спущен на воду на "Северной верфи"

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июня. /ТАСС/. Корвет "Гремящий" проекта 20385 будет в пятницу спущен на воду на "Северной верфи". Об этом сообщает пресс-служба завода-строителя.
"Гремящий" - первый корвет проекта 20385, созданный после модернизации базового проекта корветов 20380. Его передача флоту намечена на 2018 год. На "Северной верфи" строится и второй корабль этого проекта - "Проворный".
Проект разработан ЦМКБ "Алмаз". Многоцелевые корветы этого типа предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения разнообразных задач в ближней морской зоне. Проектом предусмотрен ангар для вертолета Ка-27.
Водоизмещение корветов проекта 20385 составляет 2,2 тысячи тонн, дальность плавания - 3,5 тысячи миль, автономность - 15 суток. Они оснащены универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", зенитным ракетным комплексом "Редут" и противолодочным комплексом "Пакет".