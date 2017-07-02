В новом учебном году в России откроются два новых военных училища

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Петрозаводское президентское кадетское училище и Мурманский филиал Нахимовского военно-морского училища примут первых воспитанников 1 сентября 2017 года. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

"Желающих обучаться в военных училищах много как в уже существующих учебных заведениях, так и в Петрозаводском президентском кадетском училище и Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища, которые Минобороны России открывает 1 сентября 2017 года", - сказал Горемыкин.

По его словам, прием кандидатов на обучение начинается с 1 июля.

"Традиционно конкурс на поступление большой: на чуть более чем 2 тыс. мест допущено к вступительным испытаниям свыше 8,5 тыс. кандидатов - в среднем четыре человека на место. В отдельных учебных заведениях конкурс достигает 13 человек", - рассказал начальник Главного управления кадров.

Он подчеркнул, что почти 90% выпускников училищ продолжают военную карьеру и поступают в высшие военно-учебные заведения страны.

Как отметил Горемыкин, около 65% воспитанников довузовских учебных заведений Минобороны РФ - "хорошисты" и "отличники".

"В целом качеством подготовки и результатами обучения мы довольны. Учебный год все обучающиеся закончили без неудовлетворительных оценок. Количество детей, обучающихся только на "хорошо" и "отлично", составило около 65%", - сказал Горемыкин.

Он подчеркнул, что все выпускники 9 классов успешно сдали ОГЭ, а 11 классов - ЕГЭ.

"Получению таких хороших результатов, повышению мотивации на обучение и качеству подготовки во многом способствует ежегодное проведение предметных олимпиад среди обучающихся довузовских учебных заведений", - отметил начальник Главного управления кадров.

Также этому способствует созданная в военных учебных заведениях единая образовательная среда и возможность дистанционного обучения, подчеркнул Горемыкин.

В данный момент в системе Минобороны функционирует 27 довузовских учебных заведений, в 25 их них учатся только мальчики. Обучение девочек проводится в пансионе воспитанниц Минобороны. Кызылское президентское кадетское училище - единственное военное довузовское учебное заведение, в котором обучаются как мальчики, так и девочки.