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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл на Кипр

Армия и ОПК
3 июля, 14:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Во время стоянки корабль пополнит запасы воды и топлива

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Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович"

Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович"

© EPA/MAXIM SHIPENKOV

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Новейший фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" зашел с деловым визитом на Кипр.

Об этом журналистам сообщил представитель флота капитан 1-го ранга Вячеслав Трухачев.

"Фрегат "Адмирал Григорович", экипаж которого выполняет задачи в составе постоянного соединения ВМФ в Средиземном море, осуществил деловой заход в Кипрский порт Лимасол. В период стоянки фрегат пополнит до полных норм запасы воды и топлива, а экипаж получит возможность отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями Кипра", - сказал он.

После пополнения запасов экипаж корабля продолжит выполнение задач в Средиземном море.

"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны проекта 11356. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. "Адмирал Григорович" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

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