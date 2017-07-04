Замминистра обороны проверит обеспечение войск на юге России

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 июля. /ТАСС/. Проверки системы материально-технического обеспечения войск пройдут в Южном военном округе, в том числе в Крыму. Об этом журналистам сообщил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.
"По решению министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу в Южном военном округе проводится проверка системы материально-технического обеспечения войск. В этом году это уже третья проверка подобного масштаба", - сказал Булгаков, который прибыл во вторник в Крымский федеральный округ.
Булгаков напомнил, что "ранее проверке были подвергнуты войска Восточного военного округа и Северного флота".
"В ходе рабочей поездки по войскам Южного военного округа будут проверены соединения и воинские части, дислоцированные на территории Республики Крым, Дагестана, Ростовской области и Кубани. В том числе будет дана оценка боевой и мобилизационной готовности соединений и воинский частей в данных регионах", - подчеркнул замглавы Минобороны.
Он отметил, что в Крыму будут проверены отдельная бригада материально-технического обеспечения, центр материально-технического обеспечения и отдельная бригада морской пехоты.
Рабочая поездка заместителя министра продлится до 7 июля.