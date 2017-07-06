Кабмин внес изменения в положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменениях в порядке прохождения альтернативной гражданской службы. Соответствующий документ опубликован в четверг на сайте правительства.

Так, постановлением предусматривается, что "гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, при использовании им отпуска по уходу за ребенком будет предоставляться свободное от работы время для проезда к месту использования такого отпуска и обратно".

Кроме того, в целях повышения контроля за прохождением службы и привлечения к ответственности за уклонение в документе определяются случаи, о которых работодатель должен сообщать следственным органам. Это, в частности, неявка гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы в предписанные сроки, отказ от заключения срочного трудового договора или от исполнения прописанных в нем обязанностей, покидание без согласования с представителем работодателя населенного пункта, в котором ведется прохождение службы.

Закон об альтернативной гражданской службе вступил в силу в 2004 году, замена военной службы возможна альтернативной сроком от 18 до 21 месяцев. На нее могут претендовать призывники, которые считают, что несение военной службы противоречит их убеждениям или вероисповеданию, а также относящиеся к коренным малочисленным народам.