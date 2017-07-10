Сайт ТАСС подготовил спецпроект об истребителе пятого поколения Т-50

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МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сайт tass.ru подготовил специальный проект о российском истребителе пятого поколения Т-50, также известном как перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА).

Истребитель Т-50 будет участвовать в демонстрационных полетах в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС-2017), который откроется 18 июля на аэродроме Летно-исследовательского института имени Громова в подмосковном Жуковском.

СПЕЦПРОЕКТ Истребитель Т-50: секреты самолета-"невидимки" ТАСС рассказывает о боевом и летном потенциале российского перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации

Как отмечают дизайнеры Студии инфографики ТАСС, работа над спецпроектами, посвященными новейшей военной технике, всегда проходит не просто. "Часть информации и различных тактико-технических характеристик засекречена, особенно если техника не стоит на вооружении российской армии, поэтому все данные приходится собирать буквально по крупицам. Также бывает мало изобразительного материала, архивных фотографий", - рассказал дизайнер проекта Василий Егоров.

В спецпроекте применен определенный дизайнерский ход. "Т-50 - это самолет-"невидимка", и мы это обыграли в оформлении нашего проекта: истребитель постепенно проявляется по мере прочтения материала", - уточняет Егоров.

В проекте рассказывается об уникальных летных характеристиках ПАК ФА по сравнению с предыдущими поколениями самолетов.

Созданная для проекта 3D-модель Т-50 в облаках позволяет при вращении рассмотреть истребитель с разных точек. Также имеется раздел, посвященный противоперегрузочному костюму нового поколения, который был разработан специально для пилота этого самолета.

Спецпроект ТАСС также содержит уникальные кадры воздушной съемки Т-50, сделанные летом 2016 года на юге России с рампы военно-транспортного самолета Ан-12 воздушным оператором Павлом Новиковым.

Первый публичный показ этого самолета состоялся именно на авиасалоне МАКС в 2011 году. Спустя два года, на МАКС-2013, был впервые продемонстрирован групповой пилотаж из трех таких истребителей.

Самолет является квинтэссенцией всего самого современного, что есть в отечественной авиации. Работы по созданию машины ведет ОКБ им. Сухого, опытные образцы строит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина. Ожидается, что серийные поставки новейшего боевого самолета в Воздушно-космические силы РФ начнутся в 2018 году.