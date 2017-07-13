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В РФ создали вертолет для борьбы с террористами, основываясь на сирийском опыте

Армия и ОПК
13 июля, 15:36 UTC+3 МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Новый вертолет Ми-171Ш-ВН, в котором воплощен комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность, представляет собой новую модификацию Ми-8/17

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) на авиасалоне МАКС-2017 впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.

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"Ми-171Ш-ВН представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Обновленная машина готова к поставке потенциальным заказчикам, ее производство развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе", - сказали в компании.

По словам генерального директора холдинга Андрея Богинского, технический облик вертолета Ми-171Ш-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии.

"В вертолете воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и боевую живучесть машины", - цитирует его пресс-служба.

Новый вертолет

Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. Благодаря этим нововведениям крейсерская и максимальная скорость вертолета увеличены до 260 и 280 км/ч соответственно, а его максимальный взлетный вес - до 13 500 кг.

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Вертолет оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Кроме того, машина оснащается комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету и осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.

Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Также кевларовая броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае "жесткой посадки" вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.

На вертолете Ми-171Ш-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра он оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлено два пулемета калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливается два курсовых пулемета аналогичного калибра.

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