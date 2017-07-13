В РФ создали вертолет для борьбы с террористами, основываясь на сирийском опыте

Сарсания: Джорджевич уйдет в аренду, "Зенит" не хочет его совсем терятьСпорт 13 июля, 16:19
МГУ и WADA договорились о пошаговой аккредитации антидопинговой лаборатории в МосквеСпорт 13 июля, 16:14
Выступление Лаврова в Берлине. ВидеотрансляцияПолитика 13 июля, 16:12
Сорокин: строящиеся стадионы ЧМ-2018 в течение лета приступят к засеву газонаСпорт 13 июля, 16:04
"Швабе" показал интеллектуальный светофор на ИННОПРОМ-2017Новости партнеров 13 июля, 16:02
Сарсания: Кержаков назначен на интересную и важную должность в пирамиде ФК "Зенит"Спорт 13 июля, 16:00
РЖД и китайская ZJSG могут создать СП для организации логоцентров в РФ и странах АТРТранспорт 13 июля, 15:46
Фурсенко: Кержаков завершил карьеру, "Зенит" устроит ему торжественные проводыСпорт 13 июля, 15:42
Сорокин: организовать жеребьевку ЧМ-2018 в Кремле будет сложно, но это того стоитСпорт 13 июля, 15:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Ростех) на авиасалоне МАКС-2017 впервые представит модернизированный военно-транспортный вертолет Ми-171Ш-ВН, предназначенный для обеспечения действий сил специального назначения при выполнении задач по борьбе с терроризмом. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе холдинга.
"Ми-171Ш-ВН представляет собой новейшую модификацию военно-транспортного вертолета типа Ми-8/17. Обновленная машина готова к поставке потенциальным заказчикам, ее производство развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе", - сказали в компании.
По словам генерального директора холдинга Андрея Богинского, технический облик вертолета Ми-171Ш-ВН был сформирован с учетом опыта боевого применения вертолетов, в том числе в Сирии.
"В вертолете воплощен целый комплекс конструктивных особенностей, повышающих боевую эффективность и боевую живучесть машины", - цитирует его пресс-служба.
Вертолет Ми-171Ш-ВН оснащается мощными двигателями с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой. На машине установлены композитные лопасти несущего винта с новым профилем и Х-образный рулевой винт. Благодаря этим нововведениям крейсерская и максимальная скорость вертолета увеличены до 260 и 280 км/ч соответственно, а его максимальный взлетный вес - до 13 500 кг.
Вертолет оснащен новым составом пилотажно-навигационного оборудования. При этом для повышения боевой живучести применен принцип комбинации "стеклянной кабины" и надежных аналоговых приборов. Кроме того, машина оснащается комплексом обороны "Президент-С", который в автоматическом режиме распознает пуск ракет по вертолету и осуществляет постановку помех головкам их наведения и выброс ложных тепловых целей.
Для защиты личного состава пол кабины экипажа и грузовой кабины полностью закрыт съемной облегченной кевларовой броней. Также кевларовая броня установлена вдоль левого и правого борта до уровня иллюминаторов. Для повышения выживаемости личного состава в случае "жесткой посадки" вертолета предусмотрена установка энергопоглощающих десантных сидений.
На вертолете Ми-171Ш-ВН установлен новый состав вооружения. Главной особенностью стало то, что наряду со стрелково-пушечным вооружением, неуправляемыми ракетами и бомбами различного калибра он оснащается комплексом управляемого ракетного вооружения с обзорно-прицельной системой. В проемах левой и правой двери установлено два пулемета калибра 12,7 мм. На фермах спецподвески устанавливается два курсовых пулемета аналогичного калибра.