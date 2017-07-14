МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017

Мутко: Россия делает все необходимое, чтоб применение допинга в стране было вне законаСпорт 14 июля, 12:02
Власти Кубани создали компанию для эксплуатации стадиона "Фишт" в СочиСпорт 14 июля, 11:54
Мутко: сборная Украины не будет иметь проблем в России в случае выхода на ЧМ-2018Спорт 14 июля, 11:52
Путин уверен, что рекомендации МИНЕПС будут способствовать росту популярности спортаСпорт 14 июля, 11:49
Контейнерооборот порта Сингапур в июне вырос на 8,6%Транспорт 14 июля, 11:46
СМИ: операторы, работающие на ЭТП "Грузовые перевозки", могут получить преференцииТранспорт 14 июля, 11:35
ФИФА к 2026 году намерена вовлечь в футбол 60% мирового населенияСпорт 14 июля, 11:35
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинамиЭкономика и бизнес 14 июля, 11:28
Врач: хоккеист "Металлурга" Мозякин восстановился после травмы и готов к сезонуСпорт 14 июля, 11:26
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. МиГ-35 впервые будет публично показан на авиасалоне МАКС-2017, но летная программа состоится на форуме "Армия-2017", заявил гендиректор компании Илья Тарасенко.
"Мы впервые на МАКС-2017 будем публично выставлять наш самолет МиГ-35, будем проводить переговоры о продвижении самолета на экспорт", - заявил он.
Тарасенко отметил также, что летная программа МиГ-35 предусмотрена на форуме "Армия-2017".
По словам Тарасенко, серийное производство МиГ-35 начнется в течение двух лет. "Мы сейчас проводим испытания, и по их результатам начнется серийное производство", - сказал он.
МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заказало два самолета с поставкой в 2017-2018 годах.
Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 станет 13-м по счету. Он пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.