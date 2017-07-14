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МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017

Армия и ОПК
14 июля, 11:21 UTC+3

Летная программа МиГ-35 предусмотрена на форуме "Армия-2017", на авиасалоне МАКС-2017 истребитель летать не будет

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ЛУХОВИЦЫ /Московская область/, 14 июля. /ТАСС/. МиГ-35 впервые будет публично показан на авиасалоне МАКС-2017, но летная программа состоится на форуме "Армия-2017", заявил гендиректор компании Илья Тарасенко.

"Мы впервые на МАКС-2017 будем публично выставлять наш самолет МиГ-35, будем проводить переговоры о продвижении самолета на экспорт", - заявил он.

Тарасенко отметил также, что летная программа МиГ-35 предусмотрена на форуме "Армия-2017".

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По словам Тарасенко, серийное производство МиГ-35 начнется в течение двух лет.  "Мы сейчас проводим испытания, и по их результатам начнется серийное производство", - сказал он.

МиГ-35 - новейший российский многоцелевой истребитель поколения 4++, который является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2. Летные испытания МиГ-35 начались 26 января, 27 января в Подмосковье прошла международная презентация самолета. Ранее сообщалось, что Минобороны РФ заказало два самолета с поставкой в 2017-2018 годах.

Международный авиационно-космический салон МАКС-2017 станет 13-м по счету. Он пройдет в подмосковном Жуковском с 18 по 23 июля. Форум "Армия-2017" пройдет с 22 по 27 августа на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка в Подмосковье, а также во всех военных округах и на Северном флоте.

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