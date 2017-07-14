Госдума ратифицировала протокол по размещению авиагруппы ВКС РФ в САР

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в пятницу ратифицировала протокол, регулирующий вопросы размещения авиагруппы ВКС РФ в Сирии.

Протокол к соглашению между РФ и Сирийской Арабской Республикой (САР) о размещении авиационной группы Вооруженных сил РФ на территории САР был подписан в январе в Дамаске. Он регулирует вопросы размещения группировки ВКС РФ, ее движимого и недвижимого имущества. В протоколе указывается, что внешняя охрана мест дислокации российских военных и береговых границ пункта материально-технического обеспечения осуществляется силами сирийской стороны, а противовоздушная оборона, внутренняя охрана и поддержание правопорядка в местах дислокации находятся в зоне ответственности российской стороны.

Как пояснил на заседании замминистра обороны РФ Николай Панков, протоколом устанавливаются международно-правовые основы, регулирующие условия нахождения авиационной группы ВС РФ на территории Сирии, что "позволяет осуществлять ее деятельность в полном объеме". Срок действия соглашения и протокола составляют 49 лет с момента подписания с возможностью последующего продления на 25-летние периоды. "Это закрепляет позиции нашей страны в данном вопросе", - сказал Панков. Он добавил, что ежегодные расходы на реализацию протокола составляют около 20 млн рублей за счет средств Минобороны России, предусмотренных в федеральном бюджете РФ.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий пояснил, что документ окончательно закрепляет правовые положения относительно нахождения на территории Сирии группировки ВКС РФ, а также "определяет границы земельного участка, вопросы социальной защиты военнослужащих, освобождения от налогов российских подрядчиков, которые будут формировать архитектуру авиабазы РФ в Сирии".

На его взгляд, значение ратификации протокола "сложно переоценить". "Учитывая ситуацию с террористическими группировками в Сирии мы, к сожалению, понимаем, что наши военные там надолго", - отметил Слуцкий, добавив, что российские военные все время будут оставаться на передовой линии по борьбе с терроризмом на территории Сирии, препятствуя экспансии терроризма в Россию и Европу.