Бондарев: ВКС России прикладывают все усилия для развития космодрома Плесецк

МИРНЫЙ /Архангельская область/, 15 июля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России прикладывают все необходимые усилия для развития космодрома Плесецк и его испытательной базы. Об этом рассказал в субботу журналистам главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Бондарев.

"Сегодня мы отмечаем 60 лет со дня образования Плесецка. Его значение как для Воздушно-космических сил, так и для нашей Родины трудно переоценить", - сказал он.

Бондарев напомнил, что без малого два года назад произошло объединение Космических войск и Военно-воздушных сил страны. "Космические войска - самый молодой род в составе ВКС", - отметил он.

Именно на Плесецке проводились испытания всех межконтинентальных баллистических ракет, все космические аппараты и их носители также проходили испытания на этом космодроме, отметил главнокомандующий. "Значение Плесецка для России огромнейшее", - подчеркнул Бондарев.

"Люди, которые служат на космодроме, делают все для того, чтобы Плесецк работал на самом высоком уровне. Мы постоянно следим за его развитием, и он постоянно находится в зоне нашего внимания", - сказал Бондарев.

Лидирующие позиции в космической сфере

Бондарев отметил, что Российская Федерация сохранила лидирующие позиции в космической сфере. "Мы находимся на очень высоком уровне - Россия в космической сфере своих позиций не упустила. В последнее время увеличилось количество запусков космических аппаратов, спутников. Вчера состоялся успешный пуск, в ходе которого было выведено на орбиту 72 космических аппарата. Это тоже своеобразный рекорд. Мы постоянно развиваемся и будем стремиться к тому, чтобы Россия не потеряла свои позиции в космосе", - сказал он.

За 60 лет со стартовых площадок Государственного испытательного космодрома Плесецк на околоземные орбиты было выведено более двух тысяч космических аппаратов различного назначения, проведено более 1,6 тысячи пусков ракет-носителей и более 500 пусков межконтинентальных баллистических ракет.