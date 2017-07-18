Путин: РФ открыта для сотрудничества в авиационно-космической сфере

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIII Международного авиационно-космического салона МАКС, который открывается во вторник в подмосковном Жуковском, сообщила пресс-служба Кремля.

"История МАКСа началась 25 лет назад - с проведения в городе Жуковском "МосАэроШоу". За прошедшее время форум превратился в экспозиционную площадку для ярких премьер, передовых достижений конструкторской мысли, и по праву стал событием мирового масштаба", - отметил глава государства.

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"Отрадно, что в рамках салона российские и иностранные эксперты, промышленники, бизнесмены анализируют происходящие в отрасли процессы, представляют свой взгляд на ее будущее, - подчеркнул Путин. - Заключенные в ходе МАКСа контракты, совместные перспективные проекты, наглядно подтверждают заинтересованность зарубежных партнеров в кооперации с Россией. В том числе - в реализации амбициозных идей, требующих объединения сил, средств, интеллектуального потенциала".

"Имею в виду программы по созданию семейства дальнемагистральных самолетов, освоению космоса. Наша страна - открыта для такой взаимовыгодной, эффективной работы", - заявил президент РФ

Международный авиационно-космический салон открывается во вторник в подмосковном Жуковском, где свою продукцию представят более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля, в день открытия ее посетит Путин.

"Всего будет представлено около 700 экспонатов продукции военного назначения. Достижения отечественной оборонной промышленности продемонстрируют 99 предприятий", - сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России. В этом году в выставке участвуют около 180 зарубежных корпораций и компаний из 36 стран - больше, чем в предыдущий раз, когда на МАКС приехали представители около 150 иностранных фирм из 30 государств.