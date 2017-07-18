Российские производители могут заключить на МАКС-2017 более 10 контрактов

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев ожидает, что российские производители на авиасалоне МАКС-2017 заключат более десятка контрактов.
"Больше десятка (контрактов - прим. ТАСС) будет подписано, я вас заверяю. Еще пара дней подождать, и будут анонсы", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия 24".
Международный авиационно-космический салон открывается во вторник в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на нем представят более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля.