Российские производители могут заключить на МАКС-2017 более 10 контрактов

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев ожидает, что российские производители на авиасалоне МАКС-2017 заключат более десятка контрактов.

"Больше десятка (контрактов - прим. ТАСС) будет подписано, я вас заверяю. Еще пара дней подождать, и будут анонсы", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия 24".

Международный авиационно-космический салон открывается во вторник в подмосковном Жуковском. Свою продукцию на нем представят более 650 российских и зарубежных компаний. Выставка будет работать с 18 по 23 июля.