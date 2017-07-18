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Чемезов: российская оборонка заместила уже 90% комплектующих из Украины

Армия и ОПК
18 июля, 17:54 дата обновления: 18 июля, 18:20 UTC+3

По словам гендиректора Ростеха, полностью процесс замещения завершится до конца 2018 года

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ЖУКОВСКИЙ /Московская область/, 18 июля. /ТАСС/. Российский оборонно-промышленный комплекс заместил украинскую продукцию на 90%, этот процесс завершится до конца 2018 года. Об этом во вторник журналистам сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

"Что касается санкций, проблемы были и остаются. Потихонечку мы их решаем. Если говорить о тех комплектующих, которые мы закупали на Украине, то по программе мы должны будем завершить замещение этой продукции до конца 2018 года. На 90% уже завершили", - сказал Чемезов на авиасалоне МАКС-2017.

Он также отметил, что через год-два будет закрыта линейка комплектующих, которые РФ закупала за рубежом.

В 2014 году было заморожено сотрудничество Украины и РФ в военной сфере. С учетом того, что на Украине еще с советских времен частично располагалось производство комплектующих для военной техники, разрыв связей поставил под вопрос исполнение ряда программ российского ОПК. В частности, из-за непоставки украинских газотурбинных установок было приостановлено строительство нескольких кораблей для ВМФ.

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